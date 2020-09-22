عاجل.. مصدر يكشف حقيقة وقوع اشتباكات بين الشرطة والمواطنين بأسيوط
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمني ما تم إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وزعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط في أسيوط.
وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا
يأتي ذلك، في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.
وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا
يأتي ذلك، في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.
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