شاهد.. عادل حمودة: مصر "الفاكهة المحرمة" التي أخرجت الإخوان من السلطة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، على صراع الأجيال والانقسامات الحادة داخل تنظيم الإخوان، مشيرًا إلى أن دعوتهم إلى التظاهر هو محاولة للم الشمل بشكل أو آخر.



وقال "حمودة" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إن هذه الدعوة هي محاولة لإظهار الاتحاد والتوافق بينهم على هدف واحد.

وتابع الكاتب الصحفي: "مصر هي الجائزة الكبرى للتنظيم سواء في قطر أو حماس أو ماليزيا أو تركيا، وهي الفاكهة المحرمة التي أدت إلى خروجهم من السلطة بل كانت السبب في فقدان كيانهم على كافة المستويات".

وأشار إلى أن شهادة وائل غنيم الأخيرة؛ وفضحه لقطر وتنظيم الإخوان باعتباره أحد النشطاء في 25 يناير بما يملك من معلومات داخلية عن الجماعة ومحاربته لتنظيمات الإخوان وأجهزتها الإعلامية التي تقوم بعمل حشد للعنف في مصر من الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها.

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