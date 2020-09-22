ميدو: لابد أن يفوز الزمالك بدوري أبطال إفريقيا للرد على كارتيرون

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
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عبر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن استيائه مما المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يتمنى تتويج الزمالك بمسابقة دوري ابطال افريقيا للرد على المدرب الفرنسي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "ماحدث من باتريس كارتيرون ومحمد القاسم وإدارة نادي التعاون عيب ولا يصح أن يحدث مع نادي كبير مثل الزمالك".

وأضاف، " أتمنى أن يراجع محمد القاسم نفسه، بعد التغريدة التي لم تكن في محلها عقب رحيل كارتيرون عن الزمالك، الوقت الذي رحل فيه صعب للغاية".

وواصل، " آمل أن يحقق نادي الزمالك لقب دوري ابطال افريقيا اولا لأني زملكاوي، وثانيا للرد على رحيل كارتيرون عن الفريق".



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