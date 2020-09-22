كارول سماحة تفاجئ جمهورها وتشوقهم لأغنية جديدة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تعكف الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​، على تسجيل أغنية جديدة ستشكل بمثابة مفاجأة للجمهور.

ونشرت سماحة، مقطع فيديو لها من الأستديو وشوقت جمهورها له، فيما عبر العديد عن انتظارهم صدور الأغنية في أسرع وقت.

وكانت كارول سماحة قد هنّأت مؤخرا زميليها الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف على زواجهما الذي إحتفلا به مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتبت سماحة عبر صفحتها الخاصة: "مبروك للفنانين الجميلين هبة طوجي وإبراهيم معلوف، أتمنى لكما سنين مليئة بالحب والفرح والنجاح".

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