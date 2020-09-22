عادل حمودة يكشف كيف تورطت قطر في تفجير مرفأ بيروت

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن تورط قطر في تفجير مرفأ بيروت.



وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثءا، أن نائب رئيس الاتحاد العالمي لألعاب القوى، دحلان الحمد، وهو قطري الجنسية هو الوسيط بين حزب الله وعصابات إرهابية ومخابراتية.



وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن هناك كميات كبيرة من نترات الأمونيوم التي كانت السبب في تفجير مرفأ بيروت وجدت في أحد الأماكن التابعة لحزب الله في ألمانيا، موضحًا أن البرلمان الألماني فتح تحقيقًا واسعًا في هذه الواقعة.



وتابع: "هناك جمعيات خيرية قطرية مثل جمعية الشيخ عيد قامت بشراء أسلحة بما يقرب من 500 مليون دولار، لشراء عملات ذهبية من أوغندا لاستخدامها في هذه تفجير مرفأ بيروت، حيث خرجت هذه العملات الذهبية عن طريق اليونان على أنها رقائق فلاذية في طريقها إلى مرفأ بيروت حيث سيطرة حزب الله الذي اشترى بها صفقة النترات التي كانت السبب في تفجير المرفأ".



وأكد الكاتب الصحفي، أن قطر تمتلك أسهم كبيرة في الاقتصاد الألماني خاصة في كبرى شركات السيارات، موضحًا أن هذه الاستثمارات تجعل المجتمع الدولي صامت على ما ترتكبه الدولة القطرية لأن الشركات المساهمة عادة ما تهتم بالأموال عن المبادئ والأخلاق.

