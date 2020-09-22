عادل حمودة: الإرهابية حاولت خلق دولة بديلة بإلغاء مؤسسات الجيش والشرطة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن العنف في جماعة الإخوان الإرهابية عبارة عن جينات وراثية منذ تأسيسها على يد حسن البنا، مشيرًا إلى أنه عند تأسيسها انقسم أنصارها إلى من أراد أن يشارك في عمل سياسي للوصول إلى السلطة والبرلمان وهناك من كان يرى ضرورة إخضاع المجتمع إلى العمليات الإرهابية واستخدام قدر هائل من العنف.



وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "وافق البنا وقتها على المقترحين المتعلق بالتنظيم المعلن والخاص أو السري الذي عهد به إلى عدد من ضابط الجيش في هذا التوقيت الذين انتموا إلى الجماعة".



وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "الجماعة الإرهابية كانت ترى ضرورة إلغاء القوات المسلحة والشرطة، وخلق الميلشيات الخاصة بالجماعة؛ رغبة في تفكيك أجهزة الأمن وعمل أجهزة امن بديلة، وتعمل على إلغاء الأجهزة والمؤسسات الشرعية وخلق نموذج واضح في إيران".

