تصريحات نارية من طارق العشري بعد رحيله من المصري





أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تقديمه مباراة جيدة أمام بيراميدز، على الرغم من تلقيه هزيمة فى اللقاء الذى أقيم اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.





وقال العشري فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أحاول جاهدًا مع فريق حرس الحدود لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة على الرغم من ضغط المباريات، وكنت ندًا قويًا لفريق بيراميدز فى مواجهة اليوم".

وعن أزمته مع نادي المصري: "تنازلت عن جزء من مستحقاتي للفريق البورسعيدي، وحصلت على الباقي، وكنت أريد أن أسعد جماهير النادي ولكن لم يحالفني التوفيق، وتعرضت للخيانة من جانب إدارة النادي".





ويذكر أن بيراميدز حقق الفوز بهدف دون رد على فريق حرس الحدود ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.











