زوج يروي تفاصيل خيانة زوجته له لمدة 11 عاما: "3 أطفال مش ولادي"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف شاب مصري يدعى "محمد"، عن تفاصيل اتهامه لزوجته بخيانته 11 عاما وإثبات التحاليل عدم نسب أطفاله الثلاثة، مشيرا إلى أنه تعرض لجريمة لا يتحملها أحد، موضحا أنهما متزوجان عن حب، وكان يعمل في شرم الشيخ بعد الزواج ثم سافر إلى قطر للعمل.

وأشار "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه فوجىء بعد عودته من قطر في 2018 أن هناك رسائل ترد إليه عن زوجته، حتى جاءت له رسالة مفاداها "أنا فاعل خير، وإنت بتتخان طول عمرك، وزوجتك بتخونك مع جار والدتها"، موضحا أن صاحب الرسالة أرسل له معلومات وتتبعها ووجد أن المعلومات صحيحة، لافتا إلى أنه توجه إلى المحامي وهو من لفت نظره إلى حقيقة نسب الأطفال له.

وأضاف: "شفت صور أبناء الشخص اللي زوجتي تعرفه.. وأكنهم تؤأم أولادي، وساعتها قلت ربنا يستر"، منوها بأنه اصطحب الطفلين الصغيرين وأجرى لهم تحليل "DNA"، وعندما توجه لمنزله فوجىء بوالد زوجته أرسل له رسالة مفاداها: "لما نتيجة تحليل تطلع عرفني"، وجاءت نتيجة التحليل أنهم ليسوا أبنائه، ،وفي المحكمة أجرى للبنت الكبرى تحليل، وثبت أنها ليست ابنته أيضا، كاشفا أنه لم يتمكن حتى الآن من إسقاط نسب الأطفال عنه.

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