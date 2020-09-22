سمير غانم يرد على دعوات جماعة الإخوان للتظاهر: "ربنا يهديهم"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:57 ص
الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم
كـسـاب أحـمـد
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كشف الفنان سمير غانم، عن أنه سيعود للعمل في مسرحيته "الزهر لما يلعب" بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أنه سيشارك في مسلسل جديد مع أبنته دينا، وتابع: "والمسرحية هتكون فيها سفر لأحدى الدول العربية".

وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على أعماله الفنية وعطلت عرضها، وتابع ضاحكًا: "لما دخلت الكورونا شقلبت الدنيا كلها.. وكلت الزهر".

وتعليقًا على الدعوات التخريبية التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية قال الفنان سمير غانم: "ربنا يهديهم.. والكورونا موجودة مبتخليش حد".

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسي، إن الإرهابي محمد على سيأتي لمصر ويركب "البوكس" بتهم الفساد والخيانة والتهرب الضريبي والسرقة والتآمر على مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الهارب محمد علي سوف يتم محاكمته والشعب المصري يحدفه بما في قدمه لأنه يكره من يتآمر على بلده ويخونها ويعمل كأجير لهدم مصر.

وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان إلكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي": "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".

وتابع: "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".

وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

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