في هذا المقال المفصل سنتناول معكم بعض التفاصيل الخاصة بشراء المقابر والمدافن خاصة مقابر محافظة الجيزة 2020 التي طرحتها الدولة في الفترة الأخيرة وفقًا للعديد من المواصفات والأسعار التي تناسب وتلبي رغبة كل منتفع، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لضمان ملكية المدفن بشكل نهائي، بخلاف ما تمنحه الدولة من تسهيلات في الدفع والسداد لأطول فترة يستطع المنتفع تسديد التكلفة خلالها.





مقابر محافظة الجيزة 2020

الآن تطرح الدولة عدد ضخم من مدافن للبيع محافظة الجيزة 2020 وفقًا للمعاير والمواصفات القياسية والعالمية، تتفق تمامًا مع المواصفات الآدمية للمقابر والمدافن، على مستوى من النظافة والخصوصية والأمان، جميعها مرخصة ومسجلة بالشهر العقاري حاصلة على كافة الضمانات بأقل سعر لجميع المستويات الاجتماعية، بالإضافة إلى تنوع المساحات التي تناسب رغبة كل مواطن.





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مقابر جهاز مدينة 6 اكتوبر

إذا كنت تبحث عن مقابر بمواصفات خاصة كاملة التشطيب في مأمن عن الطرق ومخاطرها فليس أمامك سوى مقابر للبيع بجهاز مدينة 6 اكتوبر والتي تعتبر من أفضل المقابر من حيث الخصوصية والمواصفات، حيث تتميز تلك المدافن بما يلي:

· محاطة من الأربعة جهات بأسوار حديدية عالية لزيادة الحماية، منها الأسوار المصنعة من الطوب الأحمر والمزخرفة بالأحجار والنقوش الإسلامية.

· مغطاة بمظلات من المواد الخراسانية لحماية المدفن من الأمطار والحرارة، وإعطاء الجالسين مساحة أوسع من الظل.

· يحتوي المدفن الواحد على عينان بماسحة واسعة، عين لدفن الرجال وعين للنساء.

· يحتوي المدفن على سلم داخلي يصل إلى العين لسهولة الحركة.





مقابر للبيع بالتجمع الخامس

إذا كنت ترغب بامتلاك مدافن ولكن تعيقك الأسعار المرتفعة والمواصفات الغير مناسبة، الآن مع شركتنا الأفضل والأرخص في بيع المقابر الأقرب للمناطق الاستثمارية والمصانع تقدم لكم مقابر للبيع بالتجمع الخامس على أعلى مستوى من الحماية والأمان مغطاة تمامًا بالبلاط والسيراميك، يوجد منها مقابر بواجهات خارجية مزخرفة ومنقوشة بالحجر المنحوت والرسومات الإسلامية، ومنها مقابر محاطة بسور من الطوب الأحمر العالي، فضلًا عن المقابر المؤمنة برجال حراسة، ولكن جميع المقابر مزودة بمقاعد للجلوس مصنعة من البلاط أو المواد الخراسانية لراحة الزائرين كما أن هذه المقاعد مظللة بمظلات لحماية الجالسين من أشعة الشمس الحارقة.





مدافن للبيع محافظة القاهرة

أعلنت المحافظة عن توافر مدافن للبيع بمحافظة القاهرة في أكثر من منطقة منها وادي الواحة والتي تبلغ مساحتها على نحو 110 فدان في جنوب المدينة، يتوسط المساحة مسجد كبير على مساحة 600م2، تم بناء عينان بكل مدفن من الطوب الأحمر، عين للرجال وعين للنساء بالإضافة إلى تزويد المقابر بالطاقة الشمسية لإضاءتها بالكامل، كما تم تصميم أي تقاطع داخل المدافن بشكل احترافي يمنع التصادمات والحوادث، كل هذا بخلاف تزويد المنطقة ببعض المباني الإدارية والمنشآت بمسطحات 100 م2 للمبنى الواحد خاصين بالتُربي ومن يعاونه، تحاط هذه المدافن بالأسوار العالية لحمايتها كما تغطى أيضًا بأسقف من السيراميك أو البلاط المزايكو لحمايتها من مياه الأمطار وحرارة الشمس المرتفعة.





اسعار المقابر