والد الطفلة كنزي: عثرت على أبنتى فى "بلاعة"

قال محمد عبد الله، والد الطفلة كنزي المختفية منذ 6 أيام، إنه عثر على أبنته منذ نصف ساعة، موجهًا الشكر لرجال الأمن الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا في البحث عنها،حتى العثور عليها، لافتًا إلى أنه تم العثور عليها في "بلاعة"، ولكن لا يعلم أية تفاصيل أخرى حتى الآن.



وأضاف "عبد الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أبنته مختفية منذ 6 أيام،عندما ذهبت إلى حضانة،الأنوار المحمدية بمدينة العاشر من رمضان،وعندما ذهبت والدتها من أجل إعادتها إلى المنزل لم تجد إلا حقيبتها وقالوا لها لقد خرجت.



من جانبها قالت والدة الطفلة كنزي، إن خال أنه تم العثور على الطفلة في "بالوعة"، موضحة أنها لا تعلم أية تفاصيل عن كواليس العثور عليها،مشددة على أن الطفلة بصحة جيدة ولا يوجد أية إصابات بجسدها.





في سياق منفصل، اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، على حالة الطفل أحمد محمد رزق، الذي سقط في بلاعة، خلال زيارته له بالمستشفى العام، لمتابعة حالته، وتقديم الخدمات الطبية له، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، والدكتور رفعت توفي، نائب مدير المستشفى.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمر بنقل الطفل من عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس، لمستشفى كفر الشيخ العام، ونقلته سيارة الإسعاف فجر اليوم للمستشفى، وتم حجزه بأحد حجرات المستشفى لمتابعته من قبل أطباء المستشفى



كما قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إجراء تحقيق عاجل في واقعة الطفل الذي سقط في بلاعة صرف صحي بمطوبس، وإحالة المسؤولين عن الواقعة للتحقيق.

