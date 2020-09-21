بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الإسماعيلي للإيقاف

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى جهود لاعبه محمود حمادة، في مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بسبب الإيقاف.





وحصل محمود حمادة على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.





وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب حرس الحدود، بهدف نظيف حمل توقيع الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.





ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب المركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني,



