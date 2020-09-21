مياه الفيوم: استمرار الحملات لمواجهة التعدى وسرقة خطوط المياه بفانوس

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن استمرار حملتها لضبط حالات التعدى على خطوط مياه الشرب وسرقتها واستخدامها لرى الاراضى الزراعية وهو السبب الرئيسى فى ضعف ضغوط مياه الشرب وعدم وصولها لبعض المناطق بالقرية.



وأكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن مسلسل التعدى على خطوط المياه وسرقتها مستمر وهو ما يحول دون استقرار وصول المياه للأهالى بأطراف القرية والاماكن ذات المنسوب المرتفع.



وناشد، رئيس شركة الفيوم، المواطنين بضرورة الوقوف بجانب الشركة للتصدى لمثل تلك التعديات والتى تضر بحقوقهم فى الحصول على المياه، وذلك من خلال الابلاغ عن كل من يستخدم مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له مثل رش الشوارع او رى الاراضى الزراعية.



وأكد أن الشركة تعمل جاهدة للتصدى لتلك السلوكيات من أجل وصول وضمان استمرارية خدمة مياه الشرب لكل مواطن.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".