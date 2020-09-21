عمرو أديب عن هاشتاج اقتحام مدينة الإنتاج: "من إمتى تويتر بيسمح بالحاجات دي" (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تداول هاشتاج "اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي"، متسائلا: "من إمتى تويتر بيسمح بالحاجات دي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه كان يتواجد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أثناء محاصرة حركة حازمون للمدينة، معلقا: "كنا بنط من فوق السور، وفجأة يلاقونا على الهواء.. ومن بجاحاتي ووقحاتي أنهم مرة كانوا برة واتصلت بصلاح حازم أبو إسماعيل وسألته "إنت عايز مننا حاجة".

وأضاف، "مرة اقتحموا المدينة.. ومعرفوش يلاقونا"، مستنكرا الحض على العنف بهذا الشكل، معلقا: "دي دعوة لاقتحام مدينة الإنتاج".

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسي، إن الإرهابي محمد على سيأتي لمصر ويركب "البوكس" بتهم الفساد والخيانة والتهرب الضريبي والسرقة والتآمر على مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الهارب محمد علي سوف يتم محاكمته والشعب المصري يحدفه بما في قدمه لأنه يكره من يتآمر على بلده ويخونها ويعمل كأجير لهدم مصر.


وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".

وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".

وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

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