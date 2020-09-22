أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-9-2020.. سعر المعدن الأصفر بعد التراجع الكبير

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22-9-2020، بعد أن تراجعت أمس بشكل كبير ليفقد الجرام نحو 18 جنيه، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 833 جنيهًا وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 714 جنيهًا

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 952 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 833 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 6664 جنيهات.

أخر تحديث لأسعار الذهب العالمية

هوت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة في المئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع صعود الدولار في حين زاد الضغط على المعدن النفيس بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة 9.4 بالمئة إلى 24.25 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من شهر.









وتراجع الذهب في السوق الفورية 3.4 بالمئة إلى 1882.69 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس آب، قبل أن يقلص خسائره إلى 2.2 بالمئة عند 1906.90 دولار في أواخر جلسة التداول.





وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.4 بالمئة ليسجل عند التسوية 1910.60 دولار للأونصة.









وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.4 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة حيازته لحاملي العملات الأخرى.





ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس الذي سيمثل أمام لجان بالكونغرس هذا الأسبوع.