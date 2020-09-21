مانشستر سيتي يهزم ولفرهامبتون بالثلاثة في الدوري الانجليزي
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:34 م
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حقق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب مضيفه ولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وحسم سيتي الفوز في الشوط الأول حين تقدم الجناح البلجيكي كيفين دي بروين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 20 ثم أضاف لاعب الوسط الشاب فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32.
وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة رد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون لكن المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس أكد أحقية سيتي في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.
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