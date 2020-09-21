نجم الزمالك السابق: رفضت الانضمام للأهلي.. ومصطفي محمد لسه معملش حاجة!

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:33 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض هو أفضل فريق يُقدم كرة مميزة حتي الآن في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال السيد في تصريحاته لبرنامج في الاستاد: "نادي الزمالك أفضل فريق في مصر حاليا بيلعب كورة".

وأضاف :" الإصابات الكثيرة آثرت على الأبيض وعلى وضع الفريق".

وعن المدرب المقبل قال :" لا استطيع أن أرشح أي اسم، أنا غير مسئول في النادي لكي أقوم بذلك".

وانتقل بالحديث عن مصطفى محمد قائلا :" لسه معملش حاجة، أمامه الكثير، لابد أن يركز بشكل أكبر في الملعب، أراه نشط على صفحات السوشيال وهذا أمر سلبي على لاعب كرة القدم".

وأوضح :" أنا ضد أي شخص يهاجم مصطفى محمد ولم يعجبني ما قاله أحمد بلال".

وفي سياق أخر، قال نجم الفراعنة السابق ان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب منه قبل ذلك الانضمام للاحمر.

وتابع :"عندما تحدث معي كابتن الخطيب لكي انضم للأهلي لم استطع أن أقول له لا، ولكني لم استطيع ارتداء القميص الأحمر مع كامل احترامي وتقديري لحديثه معي".

وعن ترشيح اسمه مؤخرا في الزمالك قال :" جلست أكثر من مرة مع مجلس الإدارة لكي اتواجد بالجهاز الفني، فضلا على أن جروس طلبني ولكن في النهاية لم انضم ولا اعلم السبب".

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