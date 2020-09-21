بقيادة إبراهيموفيتش.. ميلان يعبر عقبة بولونيا في الدوري الإيطالي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
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حقق ميلان فوزًا غاليًا على حساب ضيفه بولونيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح إبراهيموفيتش الذي سيبلغ عامه التاسع والثلاثين في الثالث من أكتوبر المقبل، التسجيل في الدقيقة العاشرة بضربة رأس مستغلا تمريرة ثيو هيرنانديز.

وأضاف المهاجم السويدي المخضرم الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50 من ضربة جزاء.

وفرض ميلان سيطرته على أغلب فترات المباراة وكان بمقدوره تسجيل المزيد من الأهداف.

وأنهى بولونيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميتشيل دايكس قبل دقيقتين من النهاية.

واستقبل ميلان الف شجع في ملعب جوزيبي مياتزا بعد تخفيف الحكومة إجراءات السلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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ميلان بولونيا الجوله الاولى إبراهيموفيتش

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