عميد معهد القلب سابقا يكشف دور مبادرة 100 مليون صحة في علاج حالات تليف كبدي

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قال الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد القلب سابقا، إن الكبد من أهم الأعضاء الحيوية داخل الجسم، ومسئول عن مهام كثيرة داخل الجسم، ومنها تنقية الدم، منوها بأن الفشل الكبدي يعتبر مرحلة متأخرة من المرض، ومن أسبابه مرض فيروس سي، منوها بأن مبادرة 100 مليون صحة ساعدت في علاج كثير من حالات تليف الكبد.



وأشار "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "صحتك بالدنيا" الذي تقدمه الإعلاميتان إيناس الليني وأمنية مهدي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن الفشل الكبدي له 3 مراحل، موضحا أن زراعة الأعضاء في مصر تتم من خلال حالة واحدة وهى التبرع من أحياء.



وأوضح أن عمليات التبرع بجزء من الكبد دقيقة جدا، وليس بها أي نوع من الأخطاء، وكل ما يهمهم هو المتبرع وليس المستقبل، معلقا: "المتبرع بيكون رقم 1 عندنا لأنه شخص سليم، ولازم نحافظ عليه".



وفي ذات السياق قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نجاح مصر في القضاء على فيروس سي، في مصر خلال 7 شهور معجزة أبهرت العالم أجمع، منوهة بأنه تم الكشف على نحو 70 مليون مواطن وتقديم العلاج للمصابين، وتم إعداد خريطة صحية للأمراض غير السارية، معتبرة أن حملة 100 مليون صحة نقطة تحول في المنظومة الصحية.



وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إلى أن مبادرة السمنة والتقزم لدى الأطفال، والكشف المبكر لفقدان السمع عند حديثي الولادة لإنقاذ الأطفال منذ أول يوم للولادة، إلى جانب مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تضمنت الكشف على 6.2 مليون سيدة خلال 6 شهور، ومبادرة صحة المرأة والجنين والكشف عن الامراض التي تنتقل من الأم للجنين وهي الإيدز والزهري وفيروس بي لتنشأة جيل من الأصحاء.



وأكدت وزيرة الصحة، أنه لولا هذه المبادرات لكان تأثر فيروس كورونا على المواطن المصري أكبر من ذلك، مشددة على أن هذه المبادرات التي استمرت لمدة عام ونصف ساهمت في التخفيف من آثار كورونا، مؤكدة أن مبادرات الصحة العام تحت مظلة 100 مليون صحة نقطة تاريخية ستحسب في التاريخ وسوف يتذكرها العالم أجمع.

