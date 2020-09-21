بوروسيا دورتموند يُعلن إصابة نجمه

سيفتقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إلى جهود نجمه البلجيكي ثورجان هازارد "لأسابيع قليلة" بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا على مستوي ألياف عضلات الفخذ.





وأوضح دورتموند أن اللاعب البلجيكي تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق على بوروسيا مونشنجلادباخ 3 / صفر أمس الأول السبت في المرحلة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا).





وكان هازارد /27 عاما/ قد جرى استبداله في الدقيقة 15 من المباراة.





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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أبدى إهتمامه مرة آخرى بالتعاقد مع الإيطالي ماتيا دي تشيليو نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة أعرب عن رغبته في التعاقد مع النجم الإيطالي ووضعه ضمن خياراته لتدعيم مركز الظهير الأيمن مع إقتراب رحيل سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي يوفنتوس قد يطلبون من نظرائهم في برشلونة التعاقد مع الظهير الأيسر جونيور فيربو ضمن هذه الصفقة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن من الأشياء المميزة في دي تشيليو أنه متعدد الإستخدامات وخبرته الكبيرة بعد سنوات من اللعب مع كلا من ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن دي تشيليو كان يحظى باهتمام من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حاول التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.





