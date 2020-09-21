بوروسيا دورتموند يُعلن إصابة نجمه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
Advertisements
سيفتقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إلى جهود نجمه البلجيكي ثورجان هازارد "لأسابيع قليلة" بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا على مستوي ألياف عضلات الفخذ.

وأوضح دورتموند أن اللاعب البلجيكي تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق على بوروسيا مونشنجلادباخ 3 / صفر أمس الأول السبت في المرحلة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان هازارد /27 عاما/ قد جرى استبداله في الدقيقة 15 من المباراة.

اقرأ أيضًا:- نجم يوفنتوس مطلوب في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أبدى إهتمامه مرة آخرى بالتعاقد مع الإيطالي ماتيا دي تشيليو نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة أعرب عن رغبته في التعاقد مع النجم الإيطالي ووضعه ضمن خياراته لتدعيم مركز الظهير الأيمن مع إقتراب رحيل سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي يوفنتوس قد يطلبون من نظرائهم في برشلونة التعاقد مع الظهير الأيسر جونيور فيربو ضمن هذه الصفقة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن من الأشياء المميزة في دي تشيليو أنه متعدد الإستخدامات وخبرته الكبيرة بعد سنوات من اللعب مع كلا من ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن دي تشيليو كان يحظى باهتمام من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حاول التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.


أخبار تهمك

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ 12 دقيقة

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لعنة الزمالك تُصيب كارتيرون.. الشارقة الإماراتي يسحق التعاون السعودي بالستة في دوري أبطال آسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 9 ساعات

آخر كلام.. مرتضى منصور يكشف عن مدرب جديد ينافس فيريرا على تدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم يوفنتوس مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

08:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

06:59 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»