رئيس المصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بالإسكندرية ويثني على أداء العاملين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام  المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بزيارة تفقدية لعدد من مواقع العمل الخاصة بالشركة بمحافظة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أخر ما وصلت إليه عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات بالمحافظة، شملت الزيارة تفقد العمل بمحطة إنزال سيدي كريروبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بالمحافظة. 

تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي الفترة المقبلة للعديد من مواقع العمل بالجمهورية، من أجل متابعة تنفيذ عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية، وكذلك للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل المختلفة، خاصة مراكز خدمة العملاء والمبيعات بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء.

وخلال زيارته، التقى المهندس عادل حامد بمجموعة من العاملين بسنترال المنشية، حيث استمع إلى أراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وخلال اللقاء أثنى حامد على أداء العاملين بالسنترال، ووجه شكره لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد لا يتوقف لضمان ريادة الشركة لقطاع الاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكدًا على أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدماتللعملاء.

رئيس المصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بالإسكندرية ويثني على أداء العاملين
رئيس المصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بالإسكندرية ويثني على أداء العاملين
رئيس المصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بالإسكندرية ويثني على أداء العاملين
رئيس المصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بالإسكندرية ويثني على أداء العاملين
رئيس المصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بالإسكندرية ويثني على أداء العاملين
رئيس المصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بالإسكندرية ويثني على أداء العاملين

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