تعرف على مواعيد انعقاد دورات التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ، أن دورات التربية العسكرية تنعقد على مدار العام بمعدل ٢ فترة زمنية شهريا ولا صحة مطلقا لنهاية تقديم الدورات والتسجيل بها بتاريخ محدد حيث أن الدورات تنعقد على مدار العام.

وتعد مادة التربية العسكرية التى يقضيها الطلاب بالجامعات من الشروط الأساسية والرئيسية للتخرج والحصول على شهادات التخرج من الكليات، والتى يقضيها الطلاب لمدة أسبوعين، تتضمن تدريبات بدنية ومحاضرات وإجراء امتحانات تحريرية فى النهاية.

وأضافت الجامعة، في بيان، أنه منذ انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة تم إيقاف الدورات الخاصة بالتربية العسكرية فى الجامعة ولكون التربية العسكرية الزامية للتخرج أطلقت الجامعة مواقع بهدف التيسير على الطلاب وإتاحة إمكانية التدريس أون لاين والامتحان عبارة عن تقديم بحث للنشاط العملى وامتحان نظرى فى نهاية الدورة.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الأحد، عن خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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