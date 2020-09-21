انهيار عقار فى مركز مغاغة بالمنيا

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انهار عقار داخل مدينة مغاغة، اليوم الإثنين، وتبيّن أنه مبني من الطوب اللبن والعرق واللوح، ولم يُسفر عن وقوع خائر بشرية.



وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بانهيار عقار داخل شارع البنك المتفرع من شارع طه حسين بمدينة مغاغة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو مصابين.



وقال محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إنه فور وقوع الحادث، انتقلت لجنة الازالات في مركز مغاغة، إلى موقع الانهيار، وجرى غلق الشارع بمعرفة مسئولي الحي، وإزالة ما تبقى من العقار المنهار.



وعلى جانب اخر أمر المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حبس طالب جامعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بقتل عشيق والدته، حيث فوجئ به في وضع مخل مع والدته، وذلك عقب عودته الى مسقط رأسه بالعدوة حيث كان يعمل بالقاهرة.







وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد أن تم تشريحها بمعرفة الطبيب الشرعي.







ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل موظف بمركز العدوة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل م.م 45 سنة موظف، علي يد ح.م 21 سنة طالب جامعي، ويعمل بالقاهرة، وتبين أن سبب ارتكابه لجريمة القتل، أنه كان يعمل بالقاهرة منذ 5سنوات بعد وفاة والده، وأنه عقب عودته الي منزله فوجئ بصديق والده في وضع مخل مع والدته، فأسرع الي المطبخ وأخذ سكينًا وطعن المجني عليه بقلبه طعنة نافذة أودت بحياته، علي الفور وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العدوة والقي القبض علي الطالب المتهم وتحرر محضر بالواقعة.



وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتي أمرت بحبس الطالب.



