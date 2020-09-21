سباح المانش يستغيث بـ السيسي: "بحبه من قلبي وأتمنى حل مشاكلنا" (فيديو)

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هذا وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تسعى لإعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير، معقبا: " نظام أون لاين أصبح أمر واقع ولن يتم التراجع عنه بعد كورونا".



وأضاف، أن أزمة كورونا نبهتنا أهمية نظام "أون لاين" في حياتنا اليومية وبخاصة في التعليم، مشيرا إلى أن الطلاب يستطيعون التكيف مع النظام الجديد أكثر من أولياء الأمور، معقبًا: "الخوف لدى أولياء الأمور هو اللي بيعرقل قدرتنا على إنقاذ الولاد".



ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "لا تحرموا الأولاد من التعلم أفضل مما تعلمنا، مؤكدا أنه لا يوجد استبدال لنظام المدرسة بـ نظام الأون لاين".



قال محمد الحسيني، ممثل أصحاب الهمم في الأمم المتحدة وسباح المانش، إنهم تقدموا بطلب لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي بسبب رفض التحاقه ومعه 8 من زملائه من ذوي الهمم بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر، معلقا: "الرئيس دائما بيقف جمبنا، وعايزين يقف جمبنا في المشكلة دي".وأشار "الحسيني"، خلال حواره مع محمد كشك ببرنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إلى أنه لا يعرف سبب رفض طلب التحاقهم بالمعهد، منوها بأن الالتحاق بهذا المعهد كان حلمهم، معلقا: "أنا بحب الرئيس السيسي من كل قلبي، وهو دايما بيقف معانا، وبيحل مشاكلنا".ومن ناحيته علق محمد كشك مخاطبا "الحسيني"، "مشكلتك إن شاء الله هتتحل لأن ربنا أعطانا رئيس محترم، وأصيل وابن أصول، وعنده شجاعة ورباطة جأش تكفي لمواجهة الموظفين "اللي حافظين ومش فاهمين".