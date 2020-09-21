سباح المانش يستغيث بـ السيسي: "بحبه من قلبي وأتمنى حل مشاكلنا" (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:48 م
محمد الحسيني ممثل أصحاب الهمم
محمد الحسيني ممثل أصحاب الهمم
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد الحسيني، ممثل أصحاب الهمم في الأمم المتحدة وسباح المانش، إنهم تقدموا بطلب لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي بسبب رفض التحاقه ومعه 8 من زملائه من ذوي الهمم بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر، معلقا: "الرئيس دائما بيقف جمبنا، وعايزين يقف جمبنا في المشكلة دي".

وأشار "الحسيني"، خلال حواره مع محمد كشك ببرنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إلى أنه لا يعرف سبب رفض طلب التحاقهم بالمعهد، منوها بأن الالتحاق بهذا المعهد كان حلمهم، معلقا: "أنا بحب الرئيس السيسي من كل قلبي، وهو دايما بيقف معانا، وبيحل مشاكلنا".

ومن ناحيته علق محمد كشك مخاطبا "الحسيني"، "مشكلتك إن شاء الله هتتحل لأن ربنا أعطانا رئيس محترم، وأصيل وابن أصول، وعنده شجاعة ورباطة جأش تكفي لمواجهة الموظفين "اللي حافظين ومش فاهمين".

إقرأ أيضا.. 

هذا وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تسعى لإعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير، معقبا: " نظام أون لاين أصبح أمر واقع ولن يتم التراجع عنه بعد كورونا".

وأضاف، أن أزمة كورونا نبهتنا أهمية نظام "أون لاين" في حياتنا اليومية وبخاصة في التعليم، مشيرا إلى أن الطلاب يستطيعون التكيف مع النظام الجديد أكثر من أولياء الأمور، معقبًا: "الخوف لدى أولياء الأمور هو اللي بيعرقل قدرتنا على إنقاذ الولاد".

ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "لا تحرموا الأولاد من التعلم أفضل مما تعلمنا، مؤكدا أنه لا يوجد استبدال لنظام المدرسة بـ نظام الأون لاين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سباح المانش المعهد العالي للفنون التطبيقية الفجر السيسي أصحاب الهمم

أخبار تهمك

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

آخر كلام.. مرتضى منصور يكشف عن مدرب جديد ينافس فيريرا على تدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي

منذ 13 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

لعنة الزمالك تُصيب كارتيرون.. الشارقة الإماراتي يسحق التعاون السعودي بالستة في دوري أبطال آسيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم يوفنتوس مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد كشك: تجاهل المجتمع للمعاق أقصى عقوبة تواجهه

السباح محمد الحسيني يطالب وزارتي الداخلية والدفاع برعايته

وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور

وزير التعليم: الابتدائية في الماضي كانت توازي الثانوية العامة الآن

طارق شوقي: البعض ينتقد تطوير التعليم بحجة "اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش"

وزير التعليم يروي تفاصيل فصله من جامعة القاهرة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

08:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

06:59 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»