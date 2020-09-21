مختار نوح يكشف أسباب دعوات الفوضى

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وصف مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المقاول الهارب محمد على بأنه البضاعة المتاحة لدى جماعة الإخوان الإرهابية لتمثيلهم في دعوات الفوضى، معقبا: "والله قريب هيتحايلوا علينا عشان يسلمونا محمد علي والهاربين اللي في تركيا".



وأضاف نوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب أردوغان يحاول الضغط على مصر للتفاوض بشأن غاز شرق المتوسط، مؤكدا أن حكومة أردوغان ستقوم بشحن الإخوان الهاربين إلى مصر بمجرد انتهاء دورهم.



وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أعضاء الإخوان بالخارج يقومون بالوظيفة والتكليف تلبية للأوامر التركية.



من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر



