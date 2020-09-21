رئيس مدينة رشيد: تحذيراتنا من فيضان قادم تهدف لمنع حدوث خسائر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت سلوى زكى، رئيس مدينة رشيد، إن هناك استجابة من بعض الصيادين والمزارعين للنداءات التى أطلقتها المحافظة، بشأن احتمال فيضان يأتى على أراضى طرح النهر، وتابعت:" المواطن له علينا حق ومسئوليتنا أن لا تحدث خسائر لأى مواطن..هناك مجموعات عمل تجوب نهر النيل بطوله لتحذير المواطنين".


وأضافت " سلوى زكى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم تشكيل 5 مجموعات عمل من مختلف الأجهزة التنفيذية للتواصل مع الصيادين والمزارعين العاملين على الأراضى بطرح النهر وتحذيرهم من فيضانات خطيرة قادمة وعليهم إخلاء حظائر المواشى وزراعتهم من على الأراضى التى تقع فى طرح النهر.

ولفتت رئيس مدينة رشيد، أن السيارات التى جابت المدينة لتحذير المزارعين والصيادين من الفضيان لم يحدث أى نوع من الفزع لديهم، وتابعت:"نحن نخشى على مصالح الناس حتى لا يأتى الفضيان ويقولون لماذا لم تنبه الدولة علينا".




- وفي وقت سابق، وجهت وزارة الري بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد، والتى تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول، وانعقاد اللجنة العليا بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان لهذا العام.

- أكدت الوزارة أن البلاد لن تتفاجئ بالسيول فمركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كل أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل، وأيضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

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