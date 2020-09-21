أحمد موسى عن هزيمة كارتيرون بسداسية: الديك بقى فرخة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى، حول هزيمة التعاون السعودي بقيادة باتريس كارتيون، المدير الفني السابق للزمالك، من الشارقة الإماراتي بسداسية نظيفة بدوري أبطال آسيا.
وقال "موسى "، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي، المذاع" على قناة "صدى البلد": "كاريترون تعرض لهزيمة صعبة وقاسية، الديك بقى زي الفرخة، تقريبا هيخرج من دوري أبطال آسيا".
وأكمل: "ممكن يكون آخر يوم لكارتيرون مع التعاون اليوم، بعد ما خطفوه عشان ينقذهم خسف بيهم الأرض".

كان قد تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى لفريق التعاون السعودي، عن أسباب رحيله المفاجئ، عن تدريب الزمالك، وذلك خلال المؤتمر الصحفى عقب خسارة الفريق السعودي، أمام بيرسبوليس الإيرانى، فى الجولة الرابعة، من مجموعات دورى أبطال أسيا.

وقال كارتيرون، فى المؤتمر الصحفى،:"عندما يقوم رئيس نادي بإقالة 25 مدربا خلال عامين، فإنها ليست مشكلة، وعندما يقرر مدرب الرحيل، بنفس الطريقة، فلماذا تكون مشكلة؟".

وأضاف المدرب الفرنسي،:"أنا لست من المدربين الذى يقبلون على أنفسهم التعامل بشكل غير لائق، أريد العمل في ظروف طبيعية".

ورحل كارتيرون، عن تدريب الزمالك بشكل مفاجئ، بعد قيامه بسداد قيمة الشرط الجزائى، فى عقده، قبل أن يرحل لتدريب التعاون، بعقد لمدة عامين.
وخسر التعاون، مواجته أمام بيرسبوليس الإيرانى، بهدف وحيد، جاء عن طريق اللاعب بشار بنيان، فى الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يظل رصيد التعاون 6 نقاط فى وصافة المجموعة، متفوقًا على الدحيل القطرى صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، حيث خسر الأخير أيضا اليوم أمام الشارقة الإماراتى، فيما يحتل بريسبوليس الصدارة برصيد 7 نقاط.

ويعقد التعاون آماله على باتريس كارتيرون لتجاوز النتائج السلبية التى يعانى منها الفريق منذ استئناف النشاط الرياضى بعد توقف كورونا، حيث خسر 9 مباريات من أصل 10 خاضها بمختلف المسابقات.

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