انضمام مدحت شلبي لقنوات أون تايم سبورتس





انضم مدحت شلبي إلى صفوف مقدمي البرامج والمعلقين، في قنوات أون تايم سبورتس، حسب ما أعلن مسئولو الأخير برئاسة أيمن سالم.





وكشفت قنوات أون تايم سبورت أيضا عن ضم كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى جانب مدحت شلبي.





وأكد حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن قرار ضم مدحت شلبي إلى القنوات جاء بناء على النجاح الذي حققته أون تايم سبورتس خلال الفترة الماضية، واستعدادا للمواسم الكروية المقبلة.





وأوضح أن زكي عبد الحميد عضو مجلس إدارة المجموعة، قدم تقريرا عن خطط القنوات الرياضية بالمجموعة بصفته مكلفا بذلك، وتضمن التقرير ضرورة ضم كابتن مدحت، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.





وأشار إلى أنه تم التوقيع مع كابتن مدحت، على أن تعلن أون تايم سبورتس خلال الساعات القادمة إسم البرنامج وتفاصيله.



