الإعدام لقتل أمين شرطة بالمنيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سعد سرحان وعضوية المستشارين ممدوح شلبي وإبراهيم عميرة وسكرتارية أمجد سمير بالإعدام شنقًا بحق سائق يدعي حبيب.س 33 سنة مقيم بمطاي لقيامة بقتل سمير. س 33 سنة أمين شرطة ودفع 100 ألف جنية لاسرة المجني عليه حيث استمعت هيئة المحكمة الي شهادة الشهود.

تعود أحداث القضيه إلى عام 2016 حيث شهد مركز بني مزار شمال المنيا وقوع حادث قتل أمين شرطة والتمثيل بجثتة حيث عثر علي جثتة بمنطقة نائية.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصل الي ان الجثة لأمين شرطة يدعي سمير. س وان المتهم بقتله سائق يدعي حبيب. س 33 سنة حيث قام باستدراجة الي منطقة نائية بسيارته وقام بقتلة مستخدما سلاح ابيض وسلاح ناري ثم ألقي بجثتة بمنطقة نائية.

وتبين أن سبب الحادث وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم وإحالته الي المحاكمة.

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