خاص - هشام دسوقي حديث السوشيال ميديا: سعيد بتفاعل الجمهور مع لقطة إلغاء هدف انبي.. والخطأ ممكن يتسبب في إقالة أجهزة فنية





أبدى هشام الدسوقي الحكم المساعد الذي أثار موجة حب وإعجاب من المتابعين للقاء عبر السوشيال ميديا، نتيجة تنفسه الصعداء وقراءة القرآن الكريم، عقب اللجوء لتقنية الفار للحكم على احتسابه تسلل على محمد شريف مهاجم نادي انبي في لقاء الفريق البترولي أمام نادي الإسماعيلي والذي انتهى بفوز انبي بهدف مقابل لا شيىء، سعادته البالغة برد فعل الجمهور تجاه اللقطة.





وقال دسوقي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن التصرف جاء بعفوية منه نتيجة الضغوط التي يتعرض لها الحكام خاصةً أنه من الممكن أن تسبب قرارت خاطئه في إقالة أجهزة فنية لأندية ومعاقبة الحكم أيضا بالاستبعاد من المباريات.





وأنهى تصريحاته أنه خريج كلية تربية رياضية وحاصل على دبلومة في علم النفس الرياضي، مبديا سعادته نفسيا من الحالة اللي لمسها من مكالمات التهنئة التي تلقاها عقب اللقاء.



