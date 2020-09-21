محافظة دمياط: تحذير المواطنين لنقل مزارع الماشية والأسماك تحسبا للفيضان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن المحافظة بناء على خطاب وزارة الري وضعت خطة لمواجهة احتمالية ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.
وتابعت عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "عقدنا اجتماعا اليوم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة حفاظا على أراوح المواطنين".

وأكمل: "مدير مديرية الري أكد أن منسوب مياه النيل لم يصل إلى مرحلة الخطورة؛ ومن المحتمل عدم حدوث فيضان مرتفع، لكنه حذر المواطنين الذين يمتلكون أقفاص أسماك أو مزارع ماشية بنقلها إلى أماكن أخرى تجنبا لحدوث أي أضرار حال وقوع فيضان، حيث تبلغ هذه الحالات 12 حالة".

من جهة أخرى، قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الخطر الحالي الواقع على بعض الأراضي خلال فترة الفيضانات هي أراضي طرح النهر أو الأراضي المعتدى عليها من قبل بعض الأفراد سواء بالبناء عليها أو الزراعة عليها.

وأضاف "السباعي" أن فترة الفيضان تحدث كل عام خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم حجز هذه المياه أمام السعد العالي لإدارتها بشكل جيد بعد انحسار مياه الفيضان.

وتابع "خلال الأيام الماضية كان الفيضان مبشر وأعلى من معدلاته، وهذا نعمة ربانية استفدنا بها، ولكن القلق على بعض المنازل أو الزراعات أو الهدم في أراضي طرح النهر ولابد من اتخاذ حذرهم خلال الفترة التي يكون بها زيادة في الفيضان".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إلى أنه تم إطلاق 56 ألف حالة تعدي داخل حرم النيل، موضحًا أن هناك خط تهذيب النهر تقوم الوزارة بتحديده حتى لا يتم التعدي عليه وبخلاف ذلك فالوضع مسيطر عليه تمامًا.

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