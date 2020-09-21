"محمد يونس" وكيلا لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعيين الشيخ محمد يونس، وكيلا لوزارة الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ، وهو من مواليد محافظة الفيوم، وكان يعمل وكيل مديرية أوقاف الفيوم، ثم وكيلا للوزارة بأوقاف مطروح، ثم وكيل وزارة بشمال سيناء، ثم وكيلا لوزارة الأوقاف بكفرالشيخ.



ويعد الشيخ محمد يونس، من القيادات المشهود لها بالعمل الجاد والدؤوب ويمتاز بحسن السيرة، ولقي ترحيبا شديدا من جميع العاملين بأوقاف كفرالشيخ من القيادات الدعوية والإدارية الأئمة.



وقال وكيل وزارة الأوقاف الجديد، إن تعليمات الوزارة في ظل هذه المرحلة هي البوصلة التي نسير عليها وفق توجيهات معالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والعمل على بناء الدولة الوطنية بمفهومها الراسخ بعيدًا عن جماعات الضلال والتشدد ومحاربة الدعوات الهدامة التي تستهدف النيل من استقرار الوطن».



وأضاف، أننا نؤكد أننا نقف صفا واحدا مع الدولة وجيشها وشرطتها وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي - حفظه الله - ومكتبي مفتوح للجميع، ونعمل علي تذليل العقبات للجميع بما لا يخالف القوانين، وخالص الشكر للقيادة الحكيمة وندعو الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء».



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الأحد، عن خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية