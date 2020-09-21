أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على حرس الحدود

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة أمام الحدود بهدف دون مقابل، موضحا أنه حصد ٣ نقاط غالية، ومؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية وقوية وقليلة الفرص، ومن إحدى الفرص حصد سجل هدف الفوز، ونجح في حصد الثلاث نقاط.

وأضاف بأن الفريق ظهر بمستوى جيد ونجح في التسجيل رغم قلة الفرص، وسجل ٣ نقاط هامة تساعده في مسيرة الوصول نحو المنافسة على المركز الثاني ووصافة الدوري.

وأوضح تشاتشيتش أن عودة عبد الله السعيد لبيراميدز مهمة للغاية كونه عاد بعد شهر من الإصابة، وبالفعل قدم مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز، مشددا على أن المنافسة مستمرة على المركز الثاني وما تزال هناك مباريات متاحة للتقدم.

المدرب أكد أن الدوري مهم للغاية من أجل التجهيز لنصف نهائي الكونفدرالية ولكن الدوري مهم للغاية أملا في التقدم نحو المركز الثاني، ويركز على هذه النقطة، رغم ضيق الوقت وقلة المساحة بين مباريات الدوري، ولكنه يحاول التعامل مع الوضع بأي طريقة وبرغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات والإيقاف.

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