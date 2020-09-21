أستاذ طب نفسي: 75 مليون مريض بالزهايمر في 2030 (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ورئيس جمعية الزهايمر، إن الزهايمر تم اكتشافه عام 1906، لافتًا إلى أن أعداد المصابين بالمرض في تزايد، خصوصًا وأن منظمة الصحة العالمية توقعت أن تصل الإصابات إلى 75 مليون في 2030، وفي 2050 سيصلوا إلى 152 مليون مريض.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيناس الليني وأمنية مهدي، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه من الضرورى الاهتمام بتقديم الخدمات للمريض وراعى مريض الزهايمر، منوهًا بأن السبب وراء زيادة الحالات هو زيادة عمر الإنسان.

وأكد أنه من الضروري التشخيص المبكر للمرض من أجل السيطرة عليه، ومتابعة عملية النسيان للأحداث الجديدة بشكل مستمر، كما دعا إلى الاهتمام برعاية مريض الزهايمر لأنه قد يُصاب بالاكتئاب.

من جانبه قال الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسى بكلية طب قصر العيني، إن الزهايمر أصبح مرضًا شائعًا بين كبار السن أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يتطلب زيادة الاهتمام به، خصوصًا وأنه يُثير قضايا دينية واجتماعية.
وأضاف " أنه يمكن الوقاية من المرض من خلال عمل رياضة عقلية بترتيب اليوم ليؤخر ظهور الزهايمر والذي يظهر بعد السبعينيات.
وأكد أنه لو كان هناك أشخاص معمرين فى أسرة ولديهم زهايمر فإنه من المتوقع انتقال المرض إلى الأجيال الأخرى بعد وصولهم لسن السبعين.
وأوضح أن الاكتئاب من العوامل التى تؤدي إلى الزهايمر، مؤكدًا أن تقدم السن مع ضعف القدرات امتهان، مضيفًا: "الناس اللي حول مصاب الزهايمر بيكونوا زعلانين عليه، بس هو بيتوجع من غير ما يظهر، وده أصعب أنواع الوجع".

وأشار إلى أن مريض الزهايمر يجب أن يهتم به شخص واحد لأنه سيستطيع معرفة نقاط الضعف، موضحًا أن تعدد الأشخاص سيجعل المريض غير قادر على برمجة نفسه على نوع الحوار مع الأشخاص.

وأضاف أن بعض الدول المتحضرة تُحضر ممرض واحد للتواجد مع المريض لمدة 24 ساعة، مضيفًا: "كل ما قل العدد كل ما كان أحسن".

وأوضح أنه عندما يتوقف الشخص على العمليات الحسابية فإنه سيكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، كما أن العزلة لاجتماعية والاكتئاب من أسباب ظهور المرض، موجهًا نصيحة للمواطنين قائلًا: "السن له حكم ويجب احترام الزمن، واحترام مصاب الزهايمر ورعايته بشكل جيد".

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