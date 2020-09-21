طبيب نفسي يكشف أسباب الإصابة بالزهايمر (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسى بكلية طب قصر العيني، إن الزهايمر أصبح مرضًا شائعًا بين كبار السن أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يتطلب زيادة الاهتمام به، خصوصًا وأنه يُثير قضايا دينية واجتماعية.



وأضاف "الرخاوي"، خلال حواره ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيناس الليني وأمنية مهدي، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه يمكن الوقاية من المرض من خلال عمل رياضة عقلية بترتيب اليوم ليؤخر ظهور الزهايمر والذي يظهر بعد السبعينيات.



وأكد أنه لو كان هناك أشخاص معمرين فى أسرة ولديهم زهايمر فإنه من المتوقع انتقال المرض إلى الأجيال الأخرى بعد وصولهم لسن السبعين.



وأوضح أن الاكتئاب من العوامل التى تؤدي إلى الزهايمر، مؤكدًا أن تقدم السن مع ضعف القدرات امتهان، مضيفًا: "الناس اللي حول مصاب الزهايمر بيكونوا زعلانين عليه، بس هو بيتوجع من غير ما يظهر، وده أصعب أنواع الوجع".



وفي ذات السياق قال أستاذ الطب النفسى بكلية طب قصر العيني، إن مريض الزهايمر يجب أن يهتم به شخص واحد لأنه سيستطيع معرفة نقاط الضعف، موضحًا أن تعدد الأشخاص سيجعل المريض غير قادر على برمجة نفسه على نوع الحوار مع الأشخاص.

وأضاف أن بعض الدول المتحضرة تُحضر ممرض واحد للتواجد مع المريض لمدة 24 ساعة، مضيفًا: "كل ما قل العدد كل ما كان أحسن".



وأوضح أنه عندما يتوقف الشخص على العمليات الحسابية فإنه سيكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، كما أن العزلة لاجتماعية والاكتئاب من أسباب ظهور المرض، موجهًا نصيحة للمواطنين قائلًا: "السن له حكم ويجب احترام الزمن، واحترام مصاب الزهايمر ورعايته بشكل جيد".