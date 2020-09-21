التعادل السلبي يحسم موقعة العين الإماراتي وآصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا

حسم التعادل السلبي موقعة فريقي العين الإماراتي وسباهان آصفهان الإيراني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.





وجاءت مجريات المباراة مفتوحة وشهدت العديد من الفرص دون أن ينجح أي من الفريقين في التسجيل.





وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً تعادل السد القطري مع النصر السعودي 1-1 على ذات الملعب.





ويتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 11 نقاط من خمس مباريات، مقابل 9 للسد و4 لسيباهان ونقطتين للعين، حيث ضمن النصر والسد التأهل إلى دور الـ16.





وكانت أولى فرص المباراة لصالح العين في الدقيقة الخامسة عبر تسديدة كايو كانيدو من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء والتي أبعدها الحارس بايام نيازماند إلى ركلة ركنية.





وبمرور الوقت مالت السيطرة للعين الذي لعب دون ضغوطات بعدما فقد فرصة التأهل للدور الثاني، وذلك رغم غياب أكثر من لاعب أساسي عن التشكيلة بعدما قرر المدرب بيدرو إيمانويل إراحتهم.





وسنحت فرصة ثانية للعين في الدقيقة 26 بعدما أرسل سالم عبدالله تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها كودو لابا ولعب كرة رأسية مرت فوق العارضة.





ثم بدأ سيباهان تدريجياً في فرض سيطرته على الكرة، وسنحت له فرصة في الدقيقة 38 عبر تسديدة رسول نافيديكيا من خارج منطقة الجزاء والتي مرت بجوار المرمى.





في بداية الشوط الثاني كاد العين فتتح التسجيل بعد أرسل كايو كانيدو تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها كودو لابا ولعب كرة رأسية مرت بجوار القائم (47).





ورد سيباهان عبر رأسية المهاجم العماني محسن الغساني الذي ارتقى لركلة ركنية ولعب كرة رأسية مرت قريبة بجوار القائم (53)، ثم بعد دقيقة واحدة كاد إسماعيل أحمد يتسبب بدخول هدف في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد تمريرة عرضية لكن الكرة تحولت باتجاه المرمى قبل أن يتألق الحارس خالد عيسى وينقذ الموقف.





وسجل كودجو لابا عبر كرة رأسية هدفاً للعين ألغي بسبب التسلل في الدقيقة 70، لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة.





وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي النصر مع العين، وسيباهان مع السد.





وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2 وفوز سيباهان على العين 4-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على سيباهان 3-0 والنصر على العين 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على سيباهان 2-0 وتعادل العين مع السد 3-3، وشهدت الجولة الرابعة فوز السد على العين 4-0 والنصر على سيباهان 2-0.



