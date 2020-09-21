وائل الإبراشي: جماعة الإخوان تستحق قائد مثل التافه محمد علي

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.



وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".



وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".



وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة"



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».



واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.



وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".



قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يمكن طمس معالم أية تظاهرة فى أى مكان، ولكن من شدة الإفلاس والهزيمة الكبيرة التى لحقت بجماعة الإخوان الإرهابية، تحاول اللعب على صورة أو لقطة من أجل تصديره للناس على أنه ثورة للمصريين ومنذ 7 سنوات يقومون بهذه اللعبة ولكنهم فاشلون ودائمًا ما يفضحهم وعى المصريين، متابعا:" لو هناك ثورة بمصر لا يستطيع أحد أن يخفيها".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المقاول الهارب محمد علي، وجماعة الإخوان الإرهابية يتعاملون مع الشعب المصرى بسطحية ونظرة دونية، موضحًا أن ذلك ظهر فى حديث "التافه" المقاول الهارب، وهو يسب الشعب المصرى ويطالبه بالخروج وهذا يوضح مدى الانحطاط الذى يتمتع به، معقبا:"جماعة الإخوان تستحق أن يكون زعيمها التافه محمد على".وأكد "الإبراشى"، أن الإخوان والمقاول الهارب فشلوا فى اختلاق وفبركة فيديوهات لتظاهرات بمصر، من أجل المتاجرة بها، وإيهام الناس بأن هناك ثورة فى مصر، مشددًا على أن الشعب المصرى لفظ الجماعة الإرهابية وعناصرها ولا يمكن أن يتقبلها مرة أخرى ولن يقع فى كافة مخططاتها الخبيثة