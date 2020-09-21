عمرو أديب: "محمد علي عيل.. والإخوان استكتروا على أنفسهم يمشوا وراه"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك عدد من المواطنين القليل نزلوا في بعض المناطق، ولم يستمروا لفترات طويلة، معلقا: "مش فارق معايا كيد النسا اللي برة"، منوها بأن المحافظين وأعضاء مجلس النواب والشورى يجب أن يعرفوا ماذا ينقص الناس.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك "خناقة" تحدث مع الإخوان، معلقا: "في حاجة ريحتها وحشة، ويظهر أن جماعة الإخوان استكتروا على أنفسهم أنهم يمشوا وراء محمد علي"، واصفا إياه بـ "العيل".

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وتلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قال إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.

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