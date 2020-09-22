القبض على ابن ماجدة زكي.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ13 من "قوت القلوب"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت الحلقة الـ13 من الجزء الثاني، لمسلسل "قوت القلوب" والذي يعرض على قناة "الحياة" في تمام الساعةالـ9:00 مساء.

وامتلأت الحلقة الـ13 من المسلسل بعدد كبير من الأحداث ويرصد "الفجر الفني" أبرز هذه الأحداث:

تحدثت ابنة فراس سعيد، مع والدتها نورهان وأخرجت كل ما بداخلها لها، وتم القبض على خالد ابن قوت وهي الفنانة ماجدة زكي، وتم حبسه 4 أيام على زمة التحقيقات، وانهارت ماجدة زكي عقب ذلك.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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