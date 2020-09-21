وجه رسالة طمأنة لمواطنيه.. محافظ البحيرة: المشكلة في الزراعات بمناطق طرح النهر

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وجه هشام آمنة، محافظ البحيرة، رسالة طمأنة إلى جميع المواطنين، مؤكدًا أن الفيضانات تحدث في مصر سنويًا.



وقال "آمنة" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن الفيضان يحدث نتيجة للأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه خاصة بالنسبة للأراضي الملاصقة للنيل أو ما يعرف بأراضي طرح الطرح.



وأشار إلى أن أغلب هذه الأراضي هي أراضي معتدى عليه، مستطردًا "أنه على الرغم من أنهم مخالفين، ولكن تم توجيه تحذيرات لهم، وهما لا يتعدوا الـ200 شخصًا، ولن يكون هناك أي مشكلة للأشخاص، ولكن المشكلة ستكون في الزراعات المتواجدة بطريقة خاطئة في منطقة طرح النهر".



وفي ذات السياق قامت محافظة البحيرة بإرسال خطابات رسمية لجميع رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، من اجل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشأن احتمالية ارتفاع منسوب مياه نهر النيل خلال الثلاثة أيام القادمة، وتضمنت تلك الخطابات تكليفات عاجلة بمراكز كوم حمادة وشبراخيت وإيتايى البارود والمحمودية والرحمانية ورشيد.



حيث دفعت الوحدة المحلية بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة منذ قليل بسيارات عليها مكبرات صوت تجوب الشوارع خلال الساعات الماضية، حيث حذرت المواطنين من احتمالية ارتفاع منسوب مياه النيل حرصًا على المواطنين وحياتهم وجميع ممتلكاتهم.



كما نشرت الوحدة المحلية أيضًا تحذيرًا هامًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، ناشدت من خلاله المواطنين بضرورة إخلاء المباني الواقعة على أراضي طرح النيل، وجميع أصحاب الأقفاص السمكية وحظائر الماشية، نظرًا لارتفاع منسوب المياه خلال الأيام القادمة حفاظًا على أرواح المواطنين.



وجاء في نص المنشور الموجه من محافظة البحيرة إلى الوحدات المحلية: “في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامنًا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.



يتم اتخاذ اللازم فورًا نحو إخلاء جميع المبانى، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان”



لذا يجب على جميع المواطنين اتباع تعليمات الجهات الحكومية خلال هذه الفترة حرصًا على حياتهم من ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام القادمة، مع الرجوع خلال الفترة القادمة إلى ديارهم من جديد بعد عودة منسوب المياه لطبيعيته.

