غدًا.. توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن القاهرة استضافت 3 اجتماعات وزارية بشأن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "سيتم التوقيع على ميثاق تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية غدا عبر الفيديو كونفرانس مع حضور سفراء الدول السبع"، مشيرا إلى أن فرنسا طلبت الانضمام إلى المنتدى، حيث لا يوجد مانع من ضم أعضاء جدد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول أن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية يعزز استفادة الدول من الغاز بالمنطقة
وحول إعلان شركة إيني عن اكتشاف حقل غاز جديد قال «تم اكتشافه في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، وهذا الاكتشاف يعد بشرة خير بأن المنطقة مازلت واعدة ولم يكتشف كل أسرارها»، مشيرا إلى وجود أكثر من 50 شركة تعمل في مجال البحث والاستكشاف بمصر.

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الطالب أحمد مصطفى شرف الحاصل على المركز الأول على الجمهورية بالثانوية العامة بمدارس المتفوقين شعبة علمى رياضيات، الطالب ينتمى لأسرة بترولية ويعمل والده بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، وحضر التكريم المهندس وليد لطفى رئيس الشركة ووالد الطالب والذى يعمل مدير عام التكنولوجيا ونظم المعلومات بالشركة.

وأكد الوزير على أن تفوق أبناء العاملين بقطاع البترول مصدر فخر وسعادة للقطاع وشدد على أهمية استمرار هذا التفوق فى المرحلة الجامعية وما بعدها وان يضع طلاب مصر نصب أعينهم أن عليهم مسئولية كبرى للحفاظ والبناء على ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا باعتبارهم المستقبل الواعد لهذا الوطن، ووجه الوزير التحية لأسرة الطالب على دعمه وتشجيعه المستمر لإحداث التفوق الدراسى والتفوق العملى والمشاركة فى مسابقات التعليم الدولية التى تزيد من خبرات وكفاءة الأبناء وكذا تأهيلهم العلمى.

وأوضح الملا أن حرصه على لقاء الطالب ووالده يأتى من رؤية الدولة المصرية لتشجيع وتكريم النابغين من أبنائها وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاح والتفوق وكذا دعم العاملين الذين يعدون أنفسهم وأبناءهم بقوة للنجاح في أعمالهم ودراساتهم وهو مايتوافق مع استراتيجية قطاع البترول في التطوير والتحديث.

من جانبه أعرب الطالب عن سعادته بالاستقبال والتكريم الذى حظى به والذى يؤكد على دعم قطاع البترول للعاملين وأسرهم وأنه سيعمل على مواصلة التفوق والتحدى وزيادة قدراته العلمية والعملية، مشيرًا لاهتمامه بالتوسع فى الدراسة بمجال الذكاء الاصطناعى، وقدم التحية لوالديه على دعمهما المستمر له وتفهمهما للتطورات الحديثة فيما يخص المجالات العلمية وخاصة المشاركة فى مسابقات التميز والتفوق التي تعقد على المستوى العالمى.

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