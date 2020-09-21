"فاروق" يطلع الدارسين بالخارج على التطور في البريد المصري

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
 
 
استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد وفد شبابى من الدارسين بالخارج المتواجدين فى مصر حالياً وذلك خلال جولتهم في القرية الزكية للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى نيابة عن السيدة السفيرة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بشباب مصر الواعد قادة المستقبل الذي نتطلع ان يساهم ويشارك في بناء مصر لتصبح في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل.
 
وخلال اللقاء استعرض الدكتور شريف فاروق تاريخ البريد وتطوره منذ نشأته في عام 1865 مرورًا بمراحل التطور التي حولت البريد المصري من مجرد موصل للرسائل إلى أن أصبح مركز خدمات بريدية متكامل، يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الحكومة الالكترونية بالاضافة الي الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية للمواطنين بكفاءة عالية بمختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية كما تضمن اللقاء قيام شباب الدارسين بجولة داخل متحف البريد بالقرية الزكية لإطلاعهم على المقتنيات الفرعونية والتاريخية التي توثق مراحل تطور البريد على مر العصور بالاضافة الي عرض فيلم تسجيلي يحكي تاريخ البريد ومقتنيات المتحف.
 
وأضاف فاروق أن بمهارات وجهود العاملين وحسن التخطيط والإدارة على كافة المستويات حققت هيئة البريد العديد من الانجازات ، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعي دائماً الي رفع مستوى آداء كافة الخدمات والعمليات التشغيلية على مستوى الجمهورية بإستخدام أعلى وسائل التكنولوجيا العالمية بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية، وذلك إيمانًا بأن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة، وحتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر.

أخبار تهمك

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم يوفنتوس مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

آخر كلام.. مرتضى منصور يكشف عن مدرب جديد ينافس فيريرا على تدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

لعنة الزمالك تُصيب كارتيرون.. الشارقة الإماراتي يسحق التعاون السعودي بالستة في دوري أبطال آسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ حوالي 7 ساعات

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

08:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

06:59 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»