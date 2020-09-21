بدون ليفاندوفسكي.. بايرن ميونيخ يستعد لمواجهة إشبيلية في السوبير الأوروبي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
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يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني، لمواجهة إشبيلية الإسباني، في نهائي كأس السوبر الأوروبي، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وحصل المهاجم البولندي على راحة من تدريبات الفريق اليوم، لكنه سيعود استعدادا للمشاركة في كأس السوبر.

وشهدت التدريبات عودة ديفيد ألابا، الذي لم يشارك في مباراة بايرن أمام شالكه يوم الجمعة الماضي بسبب مشكلات عضلية في الفخذ الأيسر.

ويلتقي بايرن ميونخ الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع أشبيلية المتوج بالدوري الأوروبي، في العاصمة المجرية بودابست.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بخطة السماح بحضور عدد من المشجعين في المباراة المقررة على ملعب بوشكاش، رغم أن معهد روبرت كوخ الألماني أعلن أن العاصمة المجرية تشهد معدلات عالية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجرى السماح لكل من الناديين ببيع ثلاثة ألاف تذكرة لمشجعيه، وستشهد المباراة استخدام 30 % من سعة الاستاد، الذي تسع مدرجاته 67 ألف مشجع.

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