مرتضى منصور يعلنها: فيريرا خارج حسابات الزمالك

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا أصبح خارج حسابات الأبيض، في الفترة المقبلة بعدما طلب التعاقد مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

تصريحات مرتضى منصور 

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات لقناة صدى البلد، إن فيريرا اصبح خارج الصورة بشكل كبير بعدما طلب أن يجتمع بمساعديه وكل فرد منهم يعمل في مكان بعيد عن الأخر.

وأضاف منصور:" فيريرا أبلغني أن موافق على تدريب الزمالك لكن بداية من الموسم المقبل وهذا أمر صعب، لأن الفريق أمامة بطولة مهمة في الفترة المقبةل.

وأوضح، رئيس الزمالك أن الأبيض يفاوض الأرجنتيني جابرييل كالديرون المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، بالإضافة لمدرب إيطالي أخر.

وعلق رئيس الزمالك:" كلا المدربين لهما تاريخ طويل وفازوا بالعديد من الألقاب، لكن كالديرون يشبهني كونه مدرب عصبي".

وأتم:" سنجلس خلال الساعات المقبلة لحسم ملف المدرب والإعلان عنه فور انتهاء الاجتماع".

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