طارق شوقي: "لدينا مشكلة حول جودة التعليم الأمريكي"

Advertisements

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية تعطي الطلاب شهادات أجنبية ليست مصرية، من خلال اختبارات توضع وتقيم من خارج مصر، وعلى ولي الأمر أن يعي ذلك جيدًا.



وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن امتحان "السات" تأتي من واشنطن مباشرة، ويتم تسريبه من قبل أزمة كورونا، وهذا ليس مسؤولية التربية والتعليم، معقبًا: "لدينا مشكلة حول جودة التعليم الأمريكي، خاصة أنه التعليم في أمريكا يختلف من ولاية لأخرى، ولا توجد جهة واحدة لاعتماد التعليم".



ولفت إلى أن مصر قانونيًا غير مسؤولة عن شهادة السات، معقبًا: "احنا قدمنا لبن العصفور لحل مشكلة التعليم السات، الشهادة دي مش تبعنا، والامتحان ده موجود في الأرجنتين وأمريكا والأمارات"



هذا وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تسعى لإعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير، معقبا: " نظام أون لاين أصبح أمر واقع ولن يتم التراجع عنه بعد كورونا".



وأضاف، أن أزمة كورونا نبهتنا أهمية نظام "أون لاين" في حياتنا اليومية وبخاصة في التعليم، مشيرا إلى أن الطلاب يستطيعون التكيف مع النظام الجديد أكثر من أولياء الأمور، معقبًا: "الخوف لدى أولياء الأمور هو اللي بيعرقل قدرتنا على إنقاذ الولاد".



ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "لا تحرموا الأولاد من التعلم أفضل مما تعلمنا، مؤكدا أنه لا يوجد استبدال لنظام المدرسة بـ نظام الأون لاين".

