مدربة تنمية بشرية توضح خطوات تعامل المرأة مع الخيانة (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت إنجي الدهشان، مدرب تنمية بشرية، إن المرأة شخص قوي، وعند تعرضها للخيانة يجب أن تُحدد قبل المواجهة ما خطتها للقادم، مضيفة: "أي امرأة تتعرض للخيانة متواجهش في الأول.. ده صعب ولكن الستات عندهم قدرة يعملوا أي حاجة".

وأشارت "الدهشان"، خلال حوارها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن المجتمع يحاول أن يصف المرأة بالضعف، ولكن هذا ليس حقيقي، معلقة: "الستات أقوياء فعلا، وبيستحملوا اللي محدش يقدر يستحمله"، فالمرأة مسئولة عن إعداد أجيال.

وأضافت أن المرأة الذكية هي من تعرف إمكانيانها وقدراتها ثم بعدها تبدأ في المواجهة، منوهة بأن الرجل الخائن بطبعه يعرف منذ الخطوبة، ومن يخون المرأة فهو خان نفسه.

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إليكِ مجموعة من الطرق والخطوات التي يجب اتباعها لمنع الخيانة الزوجية ولحياة زوجية سعيد بدون مشاكل:

1- الاهتمام: من الضروري أن يكون هناك اهتمام متبادل من الزوجين ببعضهما، والحرص على أدق التفاصيل التي تسعد الطرف الآخر.

2- التسامح: بأن يحاول كل طرف مسامحة الآخر، وألَّا يبحث عن الأخطاء، مهما كانت كبيرة، ويجعل منها أساسًا للخلافات.

3- الاحترام والتقدير: على الزوجين الالتزام في معاملتهما بعضهما بالاحترام قدر الإمكان، وألَّا يقلِّل أحدهما من قيمة الآخر مهما حصل.

4- تلبية الاحتياجات: على الزوجة أن تلبي احتياجات زوجها النفسية والعاطفية والجنسية، أما الزوج فعليه أن يلبي احتياجات زوجته الحياتية كلها.

5- كسر الروتين بينهما بالسفر، أو الذهاب إلى مكان هادئ، أو الدعوة على العشاء، أو الغداء.

6- تقليل العتاب: بألَّا يعاتبا بعضهما على كل شيء، ويغضَّا الطرف عن أغلب الأمور التي تثيرهما، وعدم التدقيق فيها.

7- اختيار الأوقات المناسبة للنقاش، وأن يتَّسم أسلوب هذا النقاش بالاحترام، وعدم التقليل من شأن بعضهما.

8- تقديم التنازلات من قِبل الزوجين؛ حتى تسير الحياة الزوجية بشكل طبيعي، وتكون ناجحة.

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