كسر بماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضى بقرية البغدادي بالأقصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تسبب كسر في ماسورة مياه، بحدوث هبوط أرضي، في قرية البغدادي التابعة لمجلس مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر.

وورد إلى رئاسة مركز ومدينة البياضية بلاغ يفيد بهبوط أرضى فى قرية البغدادي، حيث تم على الفور اخطار غرفة عمليات محافظة الأقصر، وشركه مياه الشرب والصرف الصحى. 

وعلى الفور قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، يرافقه محمد حسن سكرتير قرية البغدادي، وعبد الشافى مدير ادارة مياه البياضية بدفع فرقة لاصلاح العطل، حيث تبين وجود كسر فى ماسورة مياه ٤ بوصة تمر بالطريق.

وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وجار اصلاح العطل الآن. 

وتوجه رئاسه مدينة البياضية الشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت والعمل كفريق متعاون لاصلاح أى مشكلات طارئة.

كما تقدم رئاسة المدينة اعتذاراها لأهالي المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة لحين اصلاح العطل الذى تقوم الشركات على اصلاحه فى أقرب وقت.
كسر بماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضى بقرية البغدادي بالأقصر
كسر بماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضى بقرية البغدادي بالأقصر
كسر بماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضى بقرية البغدادي بالأقصر
كسر بماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضى بقرية البغدادي بالأقصر
كسر بماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضى بقرية البغدادي بالأقصر
كسر بماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضى بقرية البغدادي بالأقصر

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