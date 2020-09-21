كسر بماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضى بقرية البغدادي بالأقصر
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:15 م
طاهر الحساني
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تسبب كسر في ماسورة مياه، بحدوث هبوط أرضي، في قرية البغدادي التابعة لمجلس مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر.
وورد إلى رئاسة مركز ومدينة البياضية بلاغ يفيد بهبوط أرضى فى قرية البغدادي، حيث تم على الفور اخطار غرفة عمليات محافظة الأقصر، وشركه مياه الشرب والصرف الصحى.
وعلى الفور قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، يرافقه محمد حسن سكرتير قرية البغدادي، وعبد الشافى مدير ادارة مياه البياضية بدفع فرقة لاصلاح العطل، حيث تبين وجود كسر فى ماسورة مياه ٤ بوصة تمر بالطريق.
وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وجار اصلاح العطل الآن.
وتوجه رئاسه مدينة البياضية الشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت والعمل كفريق متعاون لاصلاح أى مشكلات طارئة.
كما تقدم رئاسة المدينة اعتذاراها لأهالي المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة لحين اصلاح العطل الذى تقوم الشركات على اصلاحه فى أقرب وقت.
وورد إلى رئاسة مركز ومدينة البياضية بلاغ يفيد بهبوط أرضى فى قرية البغدادي، حيث تم على الفور اخطار غرفة عمليات محافظة الأقصر، وشركه مياه الشرب والصرف الصحى.
وعلى الفور قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، يرافقه محمد حسن سكرتير قرية البغدادي، وعبد الشافى مدير ادارة مياه البياضية بدفع فرقة لاصلاح العطل، حيث تبين وجود كسر فى ماسورة مياه ٤ بوصة تمر بالطريق.
وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وجار اصلاح العطل الآن.
وتوجه رئاسه مدينة البياضية الشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت والعمل كفريق متعاون لاصلاح أى مشكلات طارئة.
كما تقدم رئاسة المدينة اعتذاراها لأهالي المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة لحين اصلاح العطل الذى تقوم الشركات على اصلاحه فى أقرب وقت.