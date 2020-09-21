شعبة العطارة تكشف تفاصيل استخدام عشبة "الشيح" لعلاج كورونا (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، في تعليقه على إجازة منظمة الصحة العالمية لتجارب الأدوية العشبية لعلاج فيروس كورونا، إن هناك إمكانية أن يكون هناك دواء مستخلص من عشبة "الشيح" علاج محتمل للفيروس.

وأضاف "الشيخ" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الاثنين، أن هذا المستخلص عبارة عن نبات بلدي سيناوي، يمكن تناوله بطريقتين الأولى شربه مثل الشاي مع تحليه بالعسل أو السكر، أما الطريقة الثانية عبارة عن شربه كمشروب مغلي.

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رغم بورصة لقاحات فيروس كورونا، التي لا تزال في مرحلة خوض التجارب، أقرّت منظمة الصحة العالمية بروتوكولًا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة لـ"كوفيد 19" وأمراض وبائية أخرى.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إقرار منظمة الصحة العالمية بشأن خضوع الأدوية العشبية لعلاج كورونا لاختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

١. أقرّت منظمة الصحة العالمية، بروتوكولًا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة لـ"كوفيد 19" وأمراض وبائية أخرى.

٢. كما أعدت على ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات للتجارب السريرية على الأدوية العشبية

٣. وتخضع الأدوية العشبية، لمرحلة التجارب السريرية الثالثة.

٤. تضم المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار، محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل".

٥. وستوصي الصحة العالمية بالأدوية العشبية حال ثبتت سلامتها وجودتها، من أجل تصنيعه محليًا بشكل سريع وعلى نطاق واسع، حسبما قال المدير الإقليمي في المنظمة، بروسبر توموسيمى.

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