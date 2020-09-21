كثافات مرورية بطريق الصف إثر إنقلاب مقطورة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ظهرت كثافات مرورية بطريق الصف، مساء اليوم الإثنين، إثر إنقلاب مقطورة بالطريق، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر مدير الإدارة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة مقطورة بطريق الصف، جنوب المحافظة وظهور كثافات مرورية.

دفع مدير المرور بالخدمات الأمنية مدعومين بأوناش الإغاثة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق.

وأُغلق الطريق جزئيًا، وسط تواجد أمني مكثف لرجال المرور، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
كثافات مرورية بطريق الصف إثر إنقلاب مقطورة
كثافات مرورية بطريق الصف إثر إنقلاب مقطورة
كثافات مرورية بطريق الصف إثر إنقلاب مقطورة
كثافات مرورية بطريق الصف إثر إنقلاب مقطورة
كثافات مرورية بطريق الصف إثر إنقلاب مقطورة
كثافات مرورية بطريق الصف إثر إنقلاب مقطورة

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