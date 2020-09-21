بمشاركة تريزيجيه وغياب المحمدي.. أستون فيلا يحقق انتصاره الأول بالبريميرليج









حقق فريق أستون فيلا انتصاره الأول هذا الموسم بالدوري الانجليزي الممتاز على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل كونسا مدافع أستون فيلا هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، وتعرض ايجان مدافع شيفيلد يونايتد للطرد في الدقيقة 12 من بداية اللقاء.





وشارك تريزيجيه منذ بداية المباراة حتى النهاية، بينما شاهد أحمد المحمدي اللقاء من على مقاعد البدلاء.





يذكر أن مباراة أستون فيلا في الجولة الأولى مع مانشستر سيتي قد تأجلت من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



